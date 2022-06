Jettingen-Scheppach

vor 31 Min.

19-Jähriger fährt unter Drogen durch Jettingen

Die Polizei Burgau hält am Sonntagmorgen einen 19-jährigen Autofahrer in Jettingen an. Ein Drogentest fällt positiv aus.

Eine Streife der Polizei Burgau hat am Sonntagmorgen einen Autofahrer angehalten. Bei der Verkehrskontrolle, die die Beamtinnen und Beamten in der Otto-Hahn-Straße in Jettingen durchführten, stellten sie beim 19-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest. Drogentest bei Fahrer in Jettingen verläuft positiv Wie die Polizei weiter berichtet, verlief der erfolgte Test positiv. Bei der Polizeikontrolle wurde anschließend eine Blutentnahme angeordnet. Der Betroffene hat ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. (AZ)

Themen folgen