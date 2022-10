22-Jähriger fährt mit Auto mittig über einen Kreisverkehr

Sein zu hohes Tempo auf der regennassen Straße kommt einen jungen Fahrer bei Jettingen-Scheppach teuer zu stehen.

Auf der Umgehungsstraße bei Jettingen-Scheppach ereignete sich Freitagnacht gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr. Ein 22-jähriger Autofahrer, der auf der Staatsstraße 2025 von Burtenbach kommend in Fahrtrichtung Scheppach unterwegs war, verlor wegen überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Er überfuhr mittig den dortigen Kreisverkehr. Im Anschluss schleuderte er auf der gegenüberliegenden Seite in die Leitplanke und kam dort zum Stillstand. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro. (AZ)