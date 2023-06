40.000 Euro Schaden bei nächtlichem Unfall bei Jettingen

Ein junger Autofahrer will nachts bei Jettingen von einem Feldweg auf die Kreisstraße Richtung Freihalden abbiegen. Er prallt gegen ein anderes Auto.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am späten Dienstagabend zwischen Freihalden und Jettingen ereignet. Gegen 23 Uhr wollte laut Polizei ein 20-Jähriger mit seinem Auto von einem Feldweg in die Kreisstraße in Richtung Freihalden abbiegen. Er unterschätzte die Geschwindigkeit eines aus Richtung Jettingen kommenden, vorfahrtsberechtigten Autos.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)