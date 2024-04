40-Jähriger würgt Polizisten bei Streit in Jettingen-Scheppach

Den Polizeibeamten blieb nichts anderes mehr übrig, als den gewalttätigen Mann gefesselt abzuführen. Zuvor würgte er einen Polizisten.

Es war ein Familienstreit, zu dem am Donnerstag gegen 17.15 Uhr eine Polizeistreife in die Talbachstraße gerufen wurde. Doch dann eskalierte die Situation. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Aggressor, ein 40 Jahre alter Mann, zeigte sich gegenüber den eingetroffenen Beamten aggressiv. Als sie ihn in Gewahrsam nehmen wollten, versuchte er einem 28-jährigen Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen. Zudem würgte er ihn am Hals, spuckte ihn an und beleidigte ihn. Die Beamten brachten den 40-Jährigen gefesselt zur Polizeiinspektion. Der 28-jährige Polizeibeamte wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. (AZ)