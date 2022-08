41-Jähriger aus Jettingen-Scheppach wird vermisst

Die Polizei löst eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 41-Jährigen, der in Jettingen-Scheppach wohnt, aus. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach Denny Rößner aus Jettingen-Scheppach ausgelöst. Der 41-Jährige hat am Sonntag offenbar in den frühen Morgenstunden seine Wohnanschrift verlassen. Die Umstände, unter denen der 41-Jährige verschwunden ist, lassen befürchten, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, wie die Polizei mitteilt. Er ist unterwegs mit einem weißen Hyundai I10 mit dem Kennzeichen GZ-R 2345.

Auch die Mithilfe von Verwandten und Bekannten der Familie des Mannes erbrachte bislang keine Anhaltspunkte bezüglich seines Aufenthaltsortes. Suchmaßnahmen in der näheren Umgebung des Wohnortes verliefen erfolglos. Die Polizei Burgau erhofft sich nun weitere Ansatzpunkte für Suchmaßnahmen bei einem möglichen Auffinden des Fahrzeugs des Vermissten.

Der Gesuchte trägt einen kurzen Oberlippen- und Kinnbart

Der Gesuchte ist 1,75 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Seine Haare sind kurz, dunkelblond, lockig. Rößner spricht deutsch, hat einen kurzen Oberlippen- und Kinnbart. Er könnte eine weiße Baseballmütze tragen. Wer hat die gesuchte Person oder das Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Nummer 08222/9690-0 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle. (AZ)