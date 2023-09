50 Zentimeter langer Kratzer an geparktem Auto

Auf einem Parkplatz in Jettingen-Scheppach wurde die Türe eines Audis zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz der Outlets Jettingen-Scheppach zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter, zu welcher die Polizei Zeugen sucht. Irgendwann im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr wurde durch den unbekannten Täter die rechte hintere Fahrzeugtüre an einem vor dem Nike-Outlet abgestellten Audi auf einer Länge von 50 Zentimeter verkratzt. Durch den Kratzer entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau zu wenden. (AZ)