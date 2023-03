62-Jähriger ist mit Mofa zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Polizisten fällt die Geschwindigkeit eines Mannes auf seinem Zweirad in Jettingen-Scheppach auf. Und dann noch mehr.

Beamte der Burgauer Polizei kontrollierten am Samstag um 8.30 Uhr den Verkehr in der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach. Dabei stellten sie fest, dass das Mofa (bis 25 km/h) eines 62-jährigen Fahrzeugführers deutlich zu schnell fuhr. Der Mann konnte für dieses Kleinkraftrad keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Beamten stellten das Mofa sicher und gaben ein Gutachten zur Feststellung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit in Auftrag. Der Mann erhielt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)