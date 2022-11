Jettingen-Scheppach

11:47 Uhr

70-Jähriger fährt auf der A8 unter Alkoholeinfluss

Ein Autofahrer gibt an, am Vorabend gefeiert zu haben. Die Restalkoholkonzentration beträgt am Mittag des Folgetages noch über ein Promille.

Beamte der Autobahnpolizeistation Günzburg kontrollierten am vergangenen Freitagmittag ein Fahrzeuggespann, das auf der A8 in Richtung München unterwegs war. Während der Kontrolle auf Höhe der Gemeinde Jettingen-Scheppach ging von dem 70-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch aus. Gegenüber der Streifenbesatzung gab er an, am Vorabend eine Party gefeiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab eine Restkonzentration von über ein Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. (AZ)

