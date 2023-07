78 Kraftfahrer waren an der "Schöneberger Kreuzung" zu schnell

Die Verkehrspolizei hat am Donnerstagabend zwischen Scheppach und Burtenbach geblitzt. Das wird nicht die letzte Geschwindigkeitsmessung dort gewesen sein.

Die Verkehrspolizei Günzburg hat am Donnerstag in den Abend- und Nachtstunden eine beidseitige Geschwindigkeitsmessung auf der St2025 zwischen Scheppach und Burtenbach an der sogenannten "Schöneberger Kreuzung" durchgeführt. Die beidseitig aufgestellten Blitzer haben den Bereich der Kreuzung überwacht, an dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde vorgeschrieben ist. Bei einem Gesamtaufkommen von etwa 440 Fahrzeugen in der Überwachungszeit wurden laut Polizeibericht insgesamt 78 Kraftfahrer beanstandet, was einer Beanstandungsquote von knapp 18 Prozent entspricht.

Über 40 km/h zu schnell zwischen Scheppach und Burtenbach

Spitzenreiter war ein Pkw mit 115 km/h, was zu einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich und einem Fahrverbot führen wird. Aufgrund der doch sehr hohen Beanstandungsquote, so die Beamten, wird die Verkehrspolizei an dieser unfallträchtigen Stelle demnächst weitere Messungen durchführen. (AZ)