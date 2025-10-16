A-cappella-Entertainment mit Vox Orange

Ein Abend, wie er schöner kaum sein konnte: In der warm orange beleuchteten und in Bar-Ambiente umgestalteten Turnhalle der Grundschule Jettingen-Scheppach verwandelte das a-cappella-Ensemble Vox Orange den Raum in ein stimmungsvolles Klangmeer. Passend zum Gruppennamen leuchteten nicht nur die Lichter, sondern auch die Gesichter des Publikums, das sich von Anfang an mitreißen ließ. Prickelnde a-cappella-Kost mit einem frischen Hauch Orange - das ist es, was Vox Orange seit 35 Jahren auszeichnet. In Ihrem neuen Programm: Vox Orange – Das Stück, nahm das Ensemble das Publikum mit in ihre Proben- und Konzertwelt. Nun zeigte das Quintett, wie man humorvoll musikalische Höchstleistungen mit schauspielerischer Authentizität verbinden kann. Die Arrangements und Choreographien wurden mit rhythmischer Virtuosität, einer breiten Variationsvielfalt der Stimmen und nicht zu vergessen mit Charme und einer Portion Humor dargebracht. Christiane Reismüller (Sopran), Barbara Lutz (Mezzosopran), Michaela Klocke (Alt), Cornelius Menig (Tenor) und Wolfram Schild (Bass) zeigten mit ihrem kurzweiligen Programm, dass sich Volkslied, Jazz, Pop, Klassik und Schlager wunderbar vereinen lassen. Das Publikum war begeistert und reagierte mit großem Applaus. Organisiert war der Konzertabend von der Grundschule Jettingen-Scheppach in Kooperation mit Kultur in Jettingen-Scheppach, dem BLLV Kreisverband Günzburg und dem Bayerischer Beamtenbund Kreisausschuss Günzburg.

