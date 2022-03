A8 bei Jettingen-Scheppach: Polizei findet verbotene Messer

Auf der Rastanlage Burgauer See kommen beim Fahrer und beim Beifahrer eines Autos ein Springmesser und ein Einhandmesser zum Vorschein.

Während der Überprüfung eines Autos am Mittwochnachmittag an der A8-Rastanlage Burgauer See durchsuchten Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm auch die Insassen im Rahmen der Schleierfahndung. Dabei stellten sie sowohl beim 50-jährigen türkischen Fahrer als auch bei seinem 18 Jahre alten deutschen Beifahrer verbotene Messer fest. Der Fahrer hatte ein sogenanntes Springmesser dabei, das als verbotener Gegenstand eingestuft wird. Beim Beifahrer fanden die Beamten ein Einhandmesser, für das er kein Bedürfnis erklären konnte.

Fahrer behauptet, er brauche verbotenes Messer zur Selbstverteidigung

Der Autofahrer gab an, dass er als Spielautomatenaufsteller bereits viel erlebt habe und er das Messer zur Selbstverteidigung benötige. Nachdem die Polizisten beide Messer beschlagnahmt hatten, kündigte der Fahrer an, sich wieder ein neues zu besorgen. Gegen beide leiten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (AZ)