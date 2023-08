A8: Freund und Freundin wollen Polizei mit Fahrertausch austricksen

Schnell kommen die Beamten dahinter, warum das Pärchen vor der anstehenden Kontrolle und noch während der Fahrt die Plätze gewechselt hat.

In der Nacht auf Sonntag wurde einem auswärtigen Auto auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg „Bitte folgen“ signalisiert. Der 29-jährige Lenker des Wagens ließ sich beim Folgen auf den Rastplatz Burgauer See etwas Zeit. Als sich am Rastplatz die Beamten dem Wagen näherten, saß plötzlich die 33-jährige Freundin auf dem Fahrersitz. Die Zwei hatten noch während der Fahrt die Plätze getauscht. Vor Ort wurde auch klar warum. Ihr Beifahrer hatte keinen Führerschein. Gegen das Paar wurde Strafanzeige erstattet. (AZ)