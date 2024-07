Abkochgebot für Jettingen-Scheppach aufgehoben

Der Genuss des Leitungswassers als Trinkwasser und die Verwendung für alle Anwendungen im Haushalt ist ab sofort wieder uneingeschränkt möglich, teilt die Verwaltung der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach mit. Die Trinkwasserqualität wird auch weiterhin kontinuierlich überwacht, sodass jegliche Gesundheitsgefahr ausgeschlossen werden kann.

Im Zuge der verstärkten Kontrollen der Wasserqualität im Nachgang zum Hochwasserereignis Anfang Juni 2024 wurde am 12. Juni 2024 in den Flachbrunnen der Wassergewinnung Jettingen, aus welcher die Ortsteile Jettingen und Scheppach mit Wasser versorgt werden, eine geringe Menge an coliformen Bakterien festgestellt. Wie die Marktgemeinde mitteilt, war zuletzt nur noch ein Flachbrunnen von der Verunreinigung betroffen. Dieser Brunnen wurde zwischenzeitlich vom Netz genommen. Die Beprobung der Wasserqualität musste jedoch an drei aufeinanderfolgenden Proben ohne Befund sein, damit das Abkochgebot wieder aufgehoben werden konnte. Dies ist zwischenzeitlich der Fall und das Abkochgebot gilt somit ab sofort nicht mehr. (AZ)