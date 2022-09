Alko Air Technology in Jettingen-Scheppach wird aufgekauft

Trane Technologies, ein weltweit tätiges Unternehmen für nachhaltige Klimatechnologie, gab bekannt, Alko Air Technology zu kaufen. Welche Auswirkungen das hat.

Das Unternehmen Trane Technologies aus Swords in Irland gab am 30. August bekannt, dass es eine grundsätzliche Vereinbarung zum Kauf von Alko Air Technology, einem Geschäftsbereich der Alko Group mit Sitz in Jettingen-Scheppach, unterzeichnet hat.

Alko Air Technology entwickelt, produziert, verkauft und wartet ein komplettes Sortiment an nachhaltigen Lüftungsgeräten und Absaugsystemen für eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Märkten wie Pharmazie, Gesundheitswesen, industrielle Prozesse, Einzelhandel, Freizeit und Gewerbegebäude. Alko Air wird ergänzende, leistungsstarke Lösungen für das umfassende Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Trane Commercial HVAC in Europa und Asien anbieten. Trane Technologies ist ein globaler Klima-Innovator, der mit seinem Portfolio an umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Industrie und Transport verspricht.

Standorte von Alko Air werden von Trane Technologies übernommen

Rund 800 Mitarbeiter von Alko Air Technology in Europa und China werden nach Abschluss der Transaktion zu den Teams von Trane Technologies stoßen. Die drei Produktionsstandorte von Alko Air Technology – in Jettingen-Scheppach, Wittenberg und Taicang in China – werden Teil von Trane Technologies sowie der Vertriebsbüros in Europa und Asien. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des Jahres erwartet. Bis dahin werden Trane Technologies und Alko Air Technology weiterhin als zwei getrennte Unternehmen agieren und wie gewohnt ihren Kunden zur Verfügung stehen.

Stimmen aus den beiden Unternehmen

"Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Alko Air Technology", sagte Jose La Loggia, Präsident von Trane Commercial HVAC in EMEA. "Mit einem Ruf für nachhaltige Lösungen, Innovation und Qualität wird Alko Air Technology eine wichtige Erweiterung unserer sehr gut etablierten Plattformen in Europa und Asien und unseres Fokus auf nachhaltige und effiziente Gebäude sein. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen von Alko Air Technology begrüßen zu dürfen und gemeinsam unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele für hocheffiziente Heizung, Kühlung und Lüftung, Raumluftqualität und Dekarbonisierung zu erreichen."

"Trane Technologies ist das perfekte Zuhause für Alko Air Technology", sagte Christian Stehle, derzeitiger CEO von Alko Air Technology. "Wir teilen das Engagement für nachhaltige Innovation, operative Exzellenz, erstklassigen Kundenservice und einer positiven Firmenkultur. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft." (AZ)

