Alkoholisiert beim Überholen in den Graben gefahren

Ein Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, baut einen Unfall zwischen Jettingen und Schönenberg. Er verlor die Kontrolle über sein Auto.

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ist auf der Kreisstraße GZ 16 zwischen Schönenberg und Jettingen ein Verkehrsunfall passiert. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Ford Mustang auf der Kreisstraße in Richtung Jettingen gefahren. Der Autofahrer wollte laut Polizei ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen und scherte nach links aus. Dabei kam er in das linke Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der schleuderte über die Straße in den rechten Straßengraben.

Schaden in Höhe von 26.000 Euro

Zuvor streifte das Auto noch einen Baum, der neben der Straße stand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug und dem Baum ein Schaden von insgesamt etwa 26.000 Euro entstanden. (AZ)