An der Kreuzung in der Ortsmitte von Schönenberg krachte es

In der Ortsmitte von Schönenberg gab es am Sonntagabend einen Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin hatte ein herannahendes Fahrzeug übersehen.

Ein Verkehrsunfall ohne verletzte Personen ereignete sich am Sonntagabend in Schönenberg. Eine 23-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Mindeltalstraße in westliche Richtung unterwegs.

Unfall in Jettingen-Scheppach: 5000 Euro Schaden

An der Einmündung zur Kemnater Straße übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen, der von einem 22-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)