Andrea Drey aus Jettingen liebt kochen und gutes Essen

Involtini mit Selleriepüree hat sie für das Rezeptheft "Schwaben kocht" kreiert. Warum die Jettingerin seit ihren Kindertagen gerne in der Küche steht.

Wie aus dem Bilderbuch schmoren die gelben Rüben in der Pfanne, fein geschnitten, leuchtend orangefarben und mit grünem Stielansatz. "Das Auge isst doch auch mit", sagt Andrea Drey, die wenig später zwei überaus ansehnliche Teller "Involtini mit Selleriepüree" serviert. Mit diesem verfeinerten Rezept ist sie im neuen Heft "Schwaben kocht" vertreten.

Die Involtini mit Selleriepüree werden appetitlich angerichtet. Das Auge isst ja sprichwörtlich auch mit. Foto: Bernhard Weizenegger

Die 36-Jährige nimmt sich gerne viel Zeit für gutes Essen. "Ich möchte achtsam und bewusst kochen. Daher ist mir wichtig, dass alle Zutaten regional erzeugt werden", sagt die passionierte Köchen. So kommt das Fleisch an diesem Tag vom Rücken eines Strohschweins, das sie beim heimischen Metzger gekauft hat. Sellerie und gelbe Rüben kommen meist aus dem eigenen Garten, den ihre Mama hegt und pflegt. Sonst achtet sie ebenfalls darauf, dass das Gemüse in der Region gewachsen ist.

Gute Planung ist nachhaltig

Seit ihrem dritten Lebensjahr ist sie gerne in der Küche. Ihr Vater war Meisterkoch und ihrer Mama war sie schon seit Kindertagen eine große Hilfe beim Kochen. Diese Leidenschaft entwickelte sich weiter. Heute sprudelt sie nur so von Ideen, wie Rezepte kreiert und fortwährend verfeinert werden können. "Bei mir stapeln sich die Rezepthefte", gibt die versierte Hobbyköchin zu. Sie liest alles durch und hat die große Gabe, sich alles Wichtige zu merken. "Ich liebe einfach kochen", gibt sie zu.

Cover des Magazins "Schwaben kocht" Nr. 6 mit über 50 Rezepten von Leserinnen und Lesern aus der Region. Foto: Repro AZ

Damit Rezepte gelingen, ist gute Planung gefragt. "Dadurch wird auch nichts weggeworfen", sagt Andrea Drey. In den Genuss ihrer Koch-Leidenschaft kommen auch ihre Freunde. "Meine beste Freundin ist auch meine größte Kritikerin", sagt sie. Die Rückmeldung schätzt sie, um an der Qualität des Rezepts zu feilen. Erst zweimal ist ihr bislang ein Rezept nicht so geglückt, wie es sein sollte. Eine gute Quote also.

Andrea Drey aus Jettingen-Scheppach kocht leidenschaftlich gerne. Foto: Bernhard Weizenegger

Da liegt es auf der Hand, dass Kochsendungen zum Fernsehprogramm zählen. "The Taste" ist ihre absolute Lieblings-Serie mit "tollen Talenten", lobt sie. Das spontane Kochen würde sie sich durchaus zutrauen. Doch bislang habe ihr der Mut gefehlt, sich selbst für die Sendung zu bewerben, gibt sie zu.

