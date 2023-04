Anhänger in Gegenverkehr geschleudert: Fahrer erleidet Schnittwunden

Auf Höhe Eberstall ist ein Anhänger durch den Wind in den Gegenverkehr geschleudert worden. Die Frontscheibe eines Autos splitterte, der Fahrer wird verletzt.

Ein 61-jähriger Verkehrsteilnehmer ist am Freitag gegen 10.17 Uhr mit seinem Auto mit Anhänger auf der Staatsstraße 2025 von Jettingen-Scheppach nach Burtenbach gefahren. Auf Höhe Eberstall wurde laut Polizeibericht sein Anhänger von einer Windböe erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert. Dabei splitterte die Frontscheibe des entgegenkommenden Pkws und dessen Fahrer erlitt durch die Glassplitter Schnittwunden im Gesicht und an der linken Hand. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der Anhänger wurde beim Unfall total beschädigt. Am Auto des Geschädigten entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)