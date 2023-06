Anhängerkupplung, Stützrad, Auflaufbremse: Dieb klaut direkt vom Auto

In Jettingen-Scheppach stahl ein Dieb mehrere Autoteile. Zeugen, die die vergangene Woche etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei um Unterstützung.

Im Lauf der vergangenen Woche ist es in Jettingen-Scheppach zu einem Diebstahl gekommen. Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Donnerstagmorgen wurden von einem Anhänger, der in der Bahnhofstraße in Jettingen abgestellt war, mehrere Teile abmontiert und entwendet. Laut Polizeibericht baute der bisher unbekannte Täter die Anhängerkupplung mit der dazugehörenden Auflaufbremse, sowie das Stützrad ab. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um telefonische Zeugenhinweise unter der Nummer 08222/96900. (AZ)