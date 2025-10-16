Aufbruchsstimmung im Trachtenbezirk Burgau

Der Trachtenbezirk Burgau, eine tragende Säule des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbands, hielt kürzlich seine turnusmäßige Bezirksversammlung im Trachtenheim Jettingen ab. Die Delegierten der acht Trachtenvereine aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm trafen sich, um Bilanz zu ziehen, die Weichen für die Zukunft zu stellen und eine neue Vorstandschaft zu wählen. Bezirksleiter Karl Bader (Burgau) konnte in seinem Rechenschaftsbericht ein positives Fazit ziehen. Mit rund 700 organisierten erwachsenen Trachtlern und etwa 150 Kindern und Jugendlichen steht der Bezirk solide da und bildet eine starke Gemeinschaft in der regionalen Brauchtumspflege. Auch Kassiererin Ingrid Wengenmayer (Jettingen) präsentierte einen erfreulichen Kassenbericht, der die gute finanzielle Lage des Bezirks bestätigte. Im Anschluss an die Berichte standen die Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft auf dem Programm. Erfreulicherweise konnten alle Ämter wiederbesetzt werden, was das Engagement und die Verbundenheit der Mitglieder zum Bezirk unterstreicht. Eine besondere Bereicherung stellt dabei Uschi Schade dar, die als neue Ansprechpartnerin für die Jugendleiter der Vereine gewonnen werden konnte. Sie ist eine engagierte Trachtlerin und wird sich künftig verstärkt um die Belange der jungen Generation kümmern. Der Fokus auf den Nachwuchs wird auch das erste große Projekt des neu gewählten Gremiums bestimmen: Bereits im kommenden Jahr soll eine gemeinsame Bezirksjugendfreizeit organisiert werden. Ziel ist es, den jüngsten Trachtlern die Möglichkeit zu geben, sich auch vereinsübergreifend kennenzulernen und so den Zusammenhalt und die Freude am Trachtenwesen weiter zu stärken. Mit dieser Initiative blickt der Trachtenbezirk Burgau zuversichtlich in die Zukunft der Brauchtumspflege in den Regionen Günzburg und Neu-Ulm. Einhellig bekannten sich die Delegierten dazu, dass nur über die Arbeit in den anerkannten Vereinen die Qualität und Kontinuität der Tradition verlässlich gesichert werden kann.

