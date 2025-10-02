Der Wanderverein wandert wieder. Vor Kurzem fand der diesjährige Ausflug der Wander- und Naturfreunde Jettingen-Scheppach statt. Veranstaltet wurde die Fahrt in Richtung Peißenberg von Schriftführerin Uschi Alford-Kraus. Die drei Etappen der Fahrt waren der Paterzeller Eibenwald, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands mit über 2000 alten Eiben, das Kloster Wessobrunn, Fundort des Wessobrunner Gebetes, des ältesten christlichen Textes in deutscher Sprache sowie der Gipfel des Hohen Peißenberges, wo die älteste Wetterstation der Welt steht. Einkehren konnten die 41 Teilnehmer nach der Führung durch den Eibenwald im Gasthof „Zum Eibenwald“ sowie auf dem Hohen Peißenberg im Restaurant „Bayerischer Rigi“. Auf der Fahrt hin und zurück wurden sie im Bus mit Butterbrezen, Kaffee und Getränken versorgt. Der Wanderverein freut sich über die große Teilnehmerzahl und die zahlreichen positiven Rückmeldungen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!