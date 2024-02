Jettingen-Scheppach

vor 52 Min.

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Faschingsumzug in Jettingen-Scheppach

Plus Das Ende der fünften Jahreszeit bildet im Landkreis Günzburg der Gaudiwurm im Altort Jettingen. Ausgelassen feierten die Narren bei bestem Wetter den Saison-Endspurt.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

"Narrade Juhu" und "Hio" schallte es immer wieder beim Faschingsumzug der Burkhardia Jettingen e.V. am Fastnachtsdienstag in Jettingen-Scheppach. Bei bestem Wetter zogen die Närrinnen und Narren durch die Hauptstraße des Altortes Jettingen und begeisterten Groß und Klein. Die Kostüme der Teilnehmenden reichten thematisch von den Tiefen des Ozeans mit Seesternen und Quallen über Pharaoninnen und Pharaonen aus der Wüste bis hin zur Plastikwelt der Barbies. Johannes Luible, Präsident des Fasnachtvereins Burkhardia, zeigt sich sehr zufrieden.

89 Bilder So närrisch war der Faschingsumzug in Jettingen-Scheppach Foto: Celine Theiss

Für ihn und den Vorstand endet nun die erste Faschingssaison, die "fantastisch" verlaufen sei. Aber auch der Gaudiwurm zum Abschluss der fünften Jahreszeit ließ sich sehen. Etwa 60 Umzugsnummern – bestehend aus Faschingsgesellschaften, Musikkapellen, Motivwagen und Fußgruppen – gingen in Jettingen an den Start. "Alles war ruhig und verletzungsfrei", fasst der Präsident den Umzug zusammen. Bereits in den vergangenen Jahren hätte es nie Verletzungen oder Unfälle gegeben. Auch die Polizei bestätigt zum Ende der Veranstaltung, dass es keine Zwischenfälle gab. Laut dem Veranstalter besuchten rund 4000 Menschen den Gaudiwurm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen