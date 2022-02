Jettingen-Scheppach

Ausstellung der Burkhardia: Als durch Jettingen die Stadtbahn rollte

Plus Anstatt Faschingstreiben gibt es eine Fotoausstellung im Jettinger Rathaus: Der Fasnachtsverein Burkhardia lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Von Peter Wieser

Keine Faschingsbälle, keine Faschingsumzüge, eigentlich gar nichts, weil ja Corona nach wie vor alles zunichtemacht. Der Fasnachtsverein Burkhardia hätte in diesem Jahr sein 33-jähriges Bestehen feiern wollen. Auch die Fahnenweihe vor 200 Jahren, obwohl es die Fahne schon wesentlich früher gegeben haben soll. Ebenso lange gibt es den Jettinger Faschingsumzug. „Was hätte sich da besser angeboten, als in die Vergangenheit zu schauen? Wie haben unsere Eltern und Großeltern die Jettinger Fasnacht gefeiert?“, fragt Burkhardia-Schriftführerin Heike Reitsam. Entstanden ist eine Fotoausstellung, die am Mittwoch, 9. Februar, beginnt. Rund 350 Fotografien laden an acht Stellwänden im Vortragsraum im Eingangsbereich des Jettinger Rathauses zu einer Reise in fast 100 Jahre Jettinger Fasnacht ein.

