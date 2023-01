Ausstellung mit Schnee-, Wüsten- und speziellen Bilderrahmenkrippen

Plus Die Krippenfreunde Jettingen-Scheppach zeigen etwa 50 unterschiedliche Krippen. Worum es ihnen dabei geht und was sie sich wünschen.

Seit 25 Jahren sind die Krippenfreunde Jettingen-Scheppach ein eingetragener Verein. Schon zuvor hatten sich Gleichgesinnte zusammengefunden und einige Krippenausstellungen organisiert. Eine solche gibt es auch 2023 wieder: im Franziskushaus in der Jettinger Weberstraße 18, dem Vereinsheim. Dieses Mal sind auch in einem Teil des Pfarrsaals Krippen ausgestellt, darunter eine große Passionskrippe. Das Werk sei entstanden, als die Sache mit Corona begonnen habe, verrät Vereinsvorsitzender und Gründungsmitglied Karl Ewald: „Wir waren ja alle eingesperrt.“