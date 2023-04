Auto beschädigt Leitplanke an der A8-Ausfahrt Burgau

Streifenbeamte beobachteten auf der Autobahn einen Schleuderunfall an der Anschlussstelle Burgau. Eine Leitplanke wurde beschädigt, der Fahrer flüchtete.

Nach einer Unfallflucht an der A8-Anschlussstelle Burgau sucht die Polizei Zeugen. Demnach kam es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der A8 in Richtung München an der Anschlussstelle Burgau zu einem Verkehrsunfall, den eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg von der Gegenfahrspur aus beobachten konnte. Ein Auto in dunkler Farbe geriet bei Regen ins Schleudern und prallte in der Ausfahrt der Anschlussstelle frontal gegen die Mittelschutzplanke. Der verunfallte Wagen stand kurzzeitig quer und blockierte die Fahrbahn, sodass sich ein kleiner Rückstau von etwa fünf Fahrzeugen gebildet hatte. Als die Polizeistreife gewendet hatte und am Unfallort eintraf, hatte sich der Unfallverursacher bereits entfernt. An der Mittelschutzplanke entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Günzburg unter Telefon 08221/919311 zu melden. (AZ)