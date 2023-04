Auto gerät auf der A8 in Brand

Mit Qualm aus dem Motorraum geht es los. Die zwei Insassen können das Auto unbeschadet verlassen. Wie ein Lastwagenfahrer hilft, bis die Feuerwehr eintrifft und löscht.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer bemerkte am Samstagnachmittag auf einmal, dass sein Fahrzeug aus dem Motorraum zu qualmen begann. Er hielt auf dem Seitenstreifen der A8 zwischen Burgau und Günzburg an. Während seine Beifahrerin und er den Wagen unbeschadet verließen, fing der Motor Feuer. Ein aufmerksamer Lastwagen-Fahrer erkannte dies und hielt ebenfalls auf dem Seitenstreifen an.

Er konnte die Flammen mit seinem Feuerlöscher in Schach halten, bis die Feuerwehr Zusmarshausen den Brand vollständig löschen konnte. Hierzu musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen. Der Schaden am Auto beträgt laut Polizei ungefähr 10.000 Euro. (AZ)