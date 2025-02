Auto gerät ins Schleudern: Beifahrerin verletzt

Eine 50 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der Kreisstraße GZ 25 leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Auto von Schönenberg in Richtung Ettenbeuren gefahren. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Ein Krankenwagen verbrachte die verletzte Beifahrerin in ein Krankenhaus. Die freiwilligen Feuerwehren Kemnat, Ried und Burtenbach waren vor Ort. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Kreisstraße GZ25 zeitweise gesperrt werden. (AZ)

