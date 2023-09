Auto kippt bei Unfall auf der A8 auf die Seite

Ein 31-Jähriger kollidiert bei einem Überholversuch mit der Leitplanke. In der Folge kippt das Auto um. Der Fahrer hat sich dabei leicht verletzt.

Mit seinem Opel war ein 31-Jähriger am Dienstag gegen 11 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, und verursachte auf Höhe Jettingen-Scheppach einen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Autofahrer vom rechten Fahrstreifen aus eine vor ihm fahrendes Auto überholen. Beim Ausscheren auf die linke Fahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw schleuderte nach links quer über die mittlere und rechte Fahrbahn, prallte in die Mittelschutzplanke und schleuderte wieder über alle drei Fahrbahnen nach rechts zurück. Dort prallte der Wagen in die rechte Leitplanke und kippte auf die Fahrerseite.

Fahrer konnte sich aus dem Auto selbst befreien

Der Verunglückte konnte sich aus dem Fahrzeug selbst befreien, wurde aber im Rettungswagen behandelt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Burgau, die Kreisbrandinspektion mit einem Kreisbrandmeister sowie Beamte der Polizeiinspektion Burgau. Der Opel wurde total beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und den Autobahneinrichtungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. (AZ)