Auto und Lastwagen kollidieren bei Jettingen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz auf der Staatsstraße 2025. Einer der am Unfall Beteiligten wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Auf der Staatsstraße 2025 ist es bei Jettingen am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Der 82-jährige Fahrer eines Opel war kurz vor 16.30 Uhr auf dem Krautgartenweg aus Jettingen kommend unterwegs und wollte die Staatsstraße 2025 in Richtung Schönenberg überqueren. Hierbei übersah ein einen Lastwagen, dessen Fahrer in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs war. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seiner linken Front gegen die Beifahrerseite des Opels, der sich durch die Kollision um 180 Grad drehte und auf der anderen Kreuzungsseite zum Stehen kam. Die Airbags des Autos lösten aus.

Der Fahrer wurde nach ersten Informationen verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Lastwagens kam mit dem Schrecken davon. Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen sperrte den Bereich für den Verkehr, kümmerte sich um die Verkehrsleitung und die Reinigung der Fahrbahn von den verstreuten Fahrzeugteilen. Der Rettungsdienst rückte mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug des BRK Krumbach an. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau kümmerte sich um die Unfallaufnahme. (obes)