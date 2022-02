Autofahrer fährt mit 1,5 Promille Alkohol im Blut durch Jettingen-Scheppach

Deutlich zu viel Alkohol "getankt" hat ein Autofahrer, den die Polizei in Jettingen-Scheppach nachts kontrolliert. Er wird den Führerschein verlieren.

Bei einer Verkehrskontrolle in Jettingen-Scheppach zog eine Streife der Polizeiinspektion Burgau in der Nacht von Donnerstag auf Freitagnacht einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Während dieser Routinekontrolle wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Betrunkener Autofahrer in Jettingen-Scheppach muss Führerschein abgeben

Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet. Zudem wurde dessen Führerschein sichergestellt. Dieser wird zusammen mit einer Anzeige der Staatsanwaltschaft zugeleitet. (AZ)