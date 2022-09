Autofahrer kommt betrunken zur Tankstelle, um Alkohol zu kaufen

Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer wegen seines Alkoholgeruchs an einer Tankstelle in Scheppach. Sein Grund für die Fahrt dorthin: Wodka kaufen.

Die Polizei hat einen Autofahrer an einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Scheppach kontrolliert. Laut eigenen Angaben war die Polizei wegen einer Unfallaufnahme vor Ort und wurde durch den Alkoholgeruch auf den Mann aufmerksam. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von etwas über einem Promille. Die Beamten zeigten den Mann an und unterbanden die Weiterfahrt. Als Grund für die Fahrt zur Tankstelle gab der Mann an, Wodka gekauft zu haben. (AZ)