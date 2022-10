Autofahrer tauscht auf der A8 während der Fahrt den Platz

Um einer Strafe zu entgehen, tauschten zwei Männer während der Fahrt auf der A8 den Platz hinterm Lenkrad. Das wird für beide teuer.

Eine zivile Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Neu-Ulm wollte am Donnerstagnachmittag an der Anschlussstelle Burgau ein Auto mit Kehlheimer Zulassung zur Kontrolle anhalten, das auf der A8 unterwegs war. Dazu fuhren die Beamten an dem Fahrzeug vorbei und merkten sich, wer am Steuer des Wagens saß.

Als das Auto angehalten hatte, stieg allerdings der ursprüngliche Beifahrer, ein 33-jähriger Mann, auf der Fahrerseite aus und übergab den Beamten ungefragt seinen Führerschein zur Kontrolle. Nachdem die beiden Verkehrspolizisten den Fahrzeuginsassen unmissverständlich klarmachten, dass ein Fahrertausch stattgefunden hatte, gaben die beiden dies auch zu.

Der ursprüngliche Fahrer war ein 27-jähriger Mann, der angab, wegen einer Alkoholfahrt nicht mehr im Besitz eines Führerscheins zu sein. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie mussten jeweils eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen, bevor dann der 33-Jährige die Fahrt fortsetzen durfte. (AZ)