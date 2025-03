Autofahrerin übersieht Sattelzug: Unfall auf A8-Auffahrt

Weil eine 70-jährige Autofahrerin einen Sattelzug übersehen hat, ist es am Mittwochvormittag an einer Autobahnauffahrt auf Höhe Jettingen-Scheppach zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Laut Polizei wollte die 70-Jährige an der A8 Anschlussstelle Burgau in Richtung Stuttgart auf die Autobahn einfahren. Hierzu wechselte sie vom Einfädelungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn der Autobahn, wo sich zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits ein 58-Jähriger mit seinem Sattelzug befand. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern und prallte so an das Heck der Frau, dass deren Pkw sich vor dem Sattelzug querstellte und durch diesen noch ein paar Meter weitergeschoben wurde, bis alle Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehr Burgau und der Autobahnbetreiber Pansuevia, um die Unfallstelle abzusichern und zu reinigen. Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Folgeunfall auf A8: 23-Jähriger bremst zu spät und fährt Vordermann auf

Aufgrund des entstandenen Rückstaus kam es noch zu einem Folgeunfall. Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und erkannte den Stau zu spät, sodass er seinem abbremsenden Vordermann, einem 30-jährigen Pkw-Fahrer, auffuhr. Auch hier kam es zu keinen Verletzten und die Verkehrspolizei Günzburg stellte bei diesem Unfall einen Schaden von 7000 Euro fest. Der Auffahrende wurde durch die Verkehrspolizisten mit einem Verwarnungsgeld belegt. Diese Unfallstelle wurde ebenfalls durch die Feuerwehr Burgau und den Autobahnbetreiber Pansuevia abgesichert und gereinigt. Nach dieser Unfallaufnahme war die Fahrbahn wieder frei und der Stau löste sich rasch auf. (AZ)