Jettingen-Scheppach

Bahnprojekt Ulm-Augsburg: So laufen die Probebohrungen ab

In Jettingen-Scheppach werden nördlich der Autobahn Probebohrungen für den Bahnausbau Ulm-Augsburg vorbereitet. Im Rahmen der möglichen Trassen werden die Ausbaugebiete beprobt.

Plus Noch ist nicht klar, wo die neue ICE-Trasse zwischen Augsburg und Ulm liegen wird. Deshalb führt die Bahn bei Burgau Erkundungsbohrungen durch. Warum die wichtig sind.

Mit prüfenden Blicken nimmt Geologe Thomas Bauer die Bohrstelle und das auf einem Lastwagen in Stellung gebrachte Bohrgerät in Augenschein. Auf dem Gelände ganz in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Burgau trifft der Geologe auf die Verantwortlichen der Deutschen Bahn. Zur Sicherheit werden Schutzhelm und Warnweste getragen. Ab Montag wird hier kiloweise Muttererde entnommen, um konkrete Informationen über die Bodenbeschaffenheit zu gewinnen, denn hier könnte schließlich eine der vier Trassenvarianten der neuen Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm laufen.

