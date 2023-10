Deutscher Schulpreis geht nach Bayern, aber nicht in den Kreis Günzburg

Die Grundschule Jettingen-Scheppach gehörte zu den 15 Finalisten für den wichtigsten Schulpreis in Deutschland. Was vor allem bleibt, ist der Stolz auf das Erreichte.

Ins Finale hat es gereicht, auf das Siegertreppchen dann nicht: Die Grundschule Jettingen-Scheppach im Landkreis Günzburg hat den Deutschen Schulpreis nicht bekommen, der ab Donnerstagmittag im Berliner Tempodrom verliehen worden ist. Den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aber an eine bayerische Schule überreicht – an die Eichendorffschule, eine Mittelschule in der mittelfränkischen Stadt Erlangen.

Die Jury lobte, dass die Eichendorffschule den Schülerinnen und Schülern die Angst vor Fehlern nimmt. Sie "vermittelt wieder Freude am Lernen". Fünf weitere Preise in Höhe von jeweils 30.000 Euro gehen an die Rothenburg-Grundschule in Berlin, die Berufliche Schule ITECH in Hamburg, die Grundschule Op de Host in Horst (Schleswig-Holstein) sowie die Grundschule am Dichterviertel in Mülheim an der Ruhr und die Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach (beide Nordrhein-Westfalen).

Nun öffnet sich das Tor zu einem riesigen Netzwerk

Bleiben noch neun weitere Finalisten, darunter die Grundschule Jettingen-Scheppach. Sie erhalten einen Anerkennungspreis von je 5000 Euro. Wenn es für die Jettinger einen Moment der Enttäuschung gegeben haben sollte, dann währte er nur kurz. Die Freude, mit in Berlin dabei zu sein und zu den besten Schulen in Deutschland zu gehören, ist für Schulleiter Andreas Spatz und seine Begleiterinnen und Begleiter riesig. Zudem öffnet sich nun das Tor zu einem riesigen Netzwerk an zusätzlichen Fortbildungen und Hilfsmitteln. Die Ansprache des Bundespräsidenten ist im Internet unter www.bundespräsident.de verfügbar. Den wichtigsten Preis für deutsche Schulen vergeben gemeinsam die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung. (AZ/ioa/cja)

Unsere Mitarbeiterin Claudia Jahn wird im Laufe des Tages ihre Eindrücke vom Schulpreis-Finale im Tempodrom Berlin schildern. Sie hat die Delegation aus Jettingen-Scheppach am Donnerstag begleitet.