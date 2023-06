Betrügerisches Fantreffen zu spät entlarvt

Für eine Frau wurde die Aussicht auf das Treffen mit einem Model teuer: 500 zahlte sie im Vorfeld. Erst als sie erneut zahlen sollte, erkannte sie den Betrug.

Eine 48-jährige Frau ist vergangene Woche auf einen Betrüger hereingefallen. Eine unbekannte männliche Person, die sich als Model ausgab, stellte nach Angaben der Polizei eine Teilnahme an einem „Meet and Greet“ mit einem Model in Aussicht. Ein Meet and Greet (deutsch: Treffen und Grüßen) ist eine Möglichkeit, gegen Bezahlung ein Gespräch mit einer berühmten Persönlichkeit zu führen. Die Geschädigte kam mit dem angeblichen Management des Models in Kontakt.

Die Frau musste laut Polizeibericht im Anschluss 500 Euro für die Teilnahme überweisen, was sie auch tat. Vor der konkreten Terminvereinbarung kam es zum erneuten Kontakt mit dem Management, bei welchem laut den Beamten nochmals eine Geldüberweisung gefordert wurde. Die Geschädigte erkannte jetzt den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. (AZ)