Betrunkener Autofahrer brettert über Verkehrsinsel und flüchtet

Weil er unentdeckt bleiben wollte, stellte ein betrunkener Autofahrer seinen PKW auf einem Feldweg ab. Bei Goldbach verursachte er einen Unfall. Wo ihn die Polizei aufgriff.

Zu tief ins Glas schaute ein 22-jähriger Mann, der am frühen Freitagmorgen einen Verkehrsunfall verursachte. Offensichtlich auf dem Weg zur Arbeit befuhr er die Staatsstraße 2025 von Burtenbach kommend in nördliche Richtung. Im Kreisverkehr Richtung Goldbach bretterte er laut Polizeiangaben geradeaus über die Verkehrsinsel. Dabei wurde die Ölwanne des tiefergelegten Pkw beschädigt, sodass eine größere Menge Öl auslief und die Fahrbahn verschmutzte. Der 22-Jährige fuhr zunächst weiter und blieb wegen eines Motorschadens kurz vor Goldbach stehen. Ohne den Unfall zu melden, stellte er seinen Pkw in einem Feldweg ab und ließ sich abholen.

Folgeunfall wegen Ölspur auf der Fahrbahn

Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau konnten den 22-jährigen Unfallverursacher ermitteln und an seiner Arbeitsstelle antreffen. Wie die Polizei mitteilt, ergab eine Alkoholüberprüfung einen Wert von fast einem Promille. Bei dem Mann wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt, da eine nachträgliche Alkoholaufnahme nicht auszuschließen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsstraftaten eingeleitet. Die Straßenmeisterei Günzburg war zur Beseitigung der Ölspur im Einsatz.

Gegen 5.50 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreisverkehr von Burtenbach kommend ein. Aufgrund der rutschigen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Randstein, wodurch die Vorderachse und das Rad beschädigt wurden. Bei den zwei Verkehrsunfällen entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)