Betrunkener muss mindestens 65 Euro für "Zimmer" bei der Polizei zahlen

Ein erheblich alkoholisierter und orientierungsloser Mann klopft an eine fremde Haustür in Jettingen-Scheppach. Die Polizei bringt ihn zur Ausnüchterung auf die Dienststelle.

Kurz vor Mitternacht hat am Samstag ein 21-jähriger Mann an der Kanalstraße in Jettingen-Scheppach an eine Türe geklopft. Der Hausbesitzer rief die Polizei. Der junge Mann war demnach erheblich alkoholisiert.

Betrunkener in Jettingen-Scheppach muss für Ausnüchterungszelle zahlen

Er war vermutlich deswegen orientierungslos und konnte kaum noch stehen. Die eingesetzte Streife nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn zur Ausnüchterung zur Polizeiinspektion Burgau. Diese Art der Übernachtung ist nicht kostenfrei. Sie kostet den Betroffenen mindestens 65 Euro. (AZ)