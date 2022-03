Betrunkener rast durch Jettingen und verursacht einen Unfall

Zu viel Alkohol im Blut hat ein Autofahrer, der am Sonntagabend durch Jettingen rast. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

36.000 Euro Sachschaden entstand am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Jettingen. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen 22 Uhr in der Weberstraße Richtung Freihalden. Laut Polizei kam der Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten Wagen. Anschließend schleuderte er noch gegen die Hausmauer eines angrenzenden Anwesens.

Den Führerschein muss der Autofahrer in Jettingen abgeben

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Es wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Personen wurden nicht verletzt. Unbeteiligte Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 melden. (AZ)