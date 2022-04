Jettingen-Scheppach

18:00 Uhr

Blasmusikverein Jettingen auf musikalischer Weltreise

Plus Musik zu armenischen Tänzen und Trommeln, die Afrika in die Festhalle brachten, waren zwei Höhepunkte des Osterkonzerts. Das Publikum war näher am Geschehen als sonst.

Von Peter Wieser

Da hatte der Blasmusikverein (BMV) Jettingen in der Jettinger Turn- und Festhalle nicht zu viel versprochen. Was sollte sich hinter dem Motto "Meisterlich" verbergen? Am Nachmittag hatte das Jugend- und Vororchester des Musikzentrums Mindeltal unter der Leitung von Sarah Weng auf der Bühne gestanden, anschließend die Jugendkapelle und der BMV Jettingen selbst, beide unter der Leitung von Christian Weng. Am Abend präsentierten sich Jugendkapelle und BMV zum Osterkonzert – zu einem Abend mit mehr als 100 Musikerinnen und Musikern, denen die zweijährige Corona-Zwangspause offensichtlich nichts hatte anhaben können. Umso größer die Freude, Musik wieder live präsentieren zu dürfen, wie der Musikvereins-Vorsitzende Peter Rupprecht betonte.

