BMW beschädigt: Wer sah den Unfallverursacher fliehen?

In Scheppach flüchtete ein Fahrer, nachdem er an einem BMW einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Burgau hat ein bisher unbekannter Täter Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 15.30 Uhr ein weißer BMW, der in Scheppach auf einem geschotterten Firmenparkplatz zwischen Schnellrestaurant und Autobahn abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der rechten Heckseite angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)