Böschung gerät in Brand zwischen Goldbach und Jettingen

An der Kreisstraße zwischen Goldbach und Jettingen fängt trockenes Gras Feuer. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Am Dienstagnachmittag ist gegen 16.30 Uhr eine trockene Böschung an der Kreisstraße zwischen Goldbach und Jettingen in Brand geraten. Die Ursache ist laut Polizei unbekannt. Das trockene Gras brannte auf circa 15 Metern Länge und wurde von 20 Kräften der Feuerwehr Jettingen abgelöscht. (AZ)