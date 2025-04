Brand am Bahndamm in Scheppach: Zugstrecke musste gesperrt werden

An mehreren Stellen brannte am Freitagnachmittag der Bahndamm in Scheppach. Zwischen Mühlweg und Hauptstraße war das trockene Gras in Brand geraten, wie der Kreisfeuerwehrverband berichtet. Relativ schnell konnte die Feuerwehr Scheppach die Flammen löschen. Die Bahnstrecke wurde während der Löscharbeiten aus Sicherheitsgründen komplett für den Zugverkehr gesperrt. Mit einer Drohne wurde die Strecke nach weiteren Feuern abgesucht. Die Feuerwehr Burgau befand ich gerade auf der Rückfahrt von einem Autobahneinsatz und wurde kurzfristig mit wasserführenden Fahrzeugen zur Einsatzstelle beordert. Nach den Löscharbeiten wurde die Gleissperrung durch den Notfall-Manager der Bahn wieder aufgehoben. (AZ)

