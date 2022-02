Unbekannte hinterlassen in Jettingen-Scheppach an mehreren Stellen Graffitis. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Am Freitag ist der Polizeiinspektion Burgau eine Sachbeschädigung durch Graffiti mitgeteilt worden. Unbekannte Täter haben in Jettingen-Scheppach in der Enderlestraße sowie in der Krankenhausstraße die dortigen Bushaltestellen mit Graffiti besprüht. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise auf die Täter können bei der Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 gemeldet werden. (AZ)