Cancom für Ausbildung ausgezeichnet

Die IHK Schwaben hat Cancom für sein besonderes Engagement in der dualen Ausbildung ausgezeichnet. Am Standort Jettingen-Scheppach bildet das IT-Unternehmen derzeit 55 Auszubildende und dual Studierende in verschiedenen Fachrichtungen aus, bundesweit sind es insgesamt 300 Nachwuchstalente an 17 Standorten. Bei einem Firmenbesuch überreichte IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar die Auszeichnung an Claudia Ade, Senior Manager Trainees & Talents bei Cancom. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind essenziell für die Zukunft unserer Region. Unternehmen wie CANCOM leisten einen wichtigen Beitrag, um junge Talente zu fördern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, betonte Stipar.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.