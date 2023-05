Chorgemeinschaft singt Lieder, die ihr am Herzen liegen

Die Sängerinnen und Sänger haben sich bei ihrem Frühjahrskonzert auf ein besonderes Motto festgelegt. Auch das Publikum durfte mitsingen.

"Lieder, die von Herzen kommen" lautete das Motto des Frühjahrskonzertes der Chorgemeinschaft Jettingen. Als Chorleiter Bernhard Miller diesen Titel für das Konzert vor einigen Wochen vorgeschlagen hatte, waren die Sänger und Sängerinnen sofort einverstanden. So konnten sie an diesem Abend Lieder singen, die ihnen am Herzen liegen und die immer wieder gerne aus vollem Herzen gesungen werden.

In der gut besuchten Turnhalle wurde der Abend mit dem gleichnamigen Lied eröffnet. Beim anschließenden "Spiel noch einmal für mich Habanero" ließen es sich einige Besucher nicht nehmen mit einzustimmen. Weiter ging es mit "Wo meine Sonne scheint", der deutschen Version von "Island in the sun" von Harry Belafonte. Ein wehmütiges Lied, das das Sehnen nach Freiheit, Heimat und Zufriedenheit besingt. Die Vorsitzende Karin Luible wies in ihrer Begrüßung auf die besondere Auswahl der Lieder hin: Wer hat noch nie die Sehnsucht verspürt, nach etwas Neuem, nach etwas Verrücktem? Udo Jürgens traf mit seinem "Ich war noch niemals in New York" oder "Griechischer Wein" den Nagel auf den Kopf – die Sehnsucht der damaligen Gastarbeiter nach ihrer Heimat sei auch heute noch aktuell.

Chorgemeinschaft wird von Olga Miller am Klavier begleitet

Weiter ging das Programm mit einem Volkslied aus Israel: "Tum-Balalayka" wurde durch die Vierstimmigkeit des Chores zu einem besonderen Klangerlebnis. Nicht fehlen durfte bei den Herzensliedern das "Hallelujah" von Leonard Cohen, mit sehr viel Herzblut einstudiert und vorgetragen. Begleitet wurde die Chorgemeinschaft am Klavier durch Olga Miller. Nach der Pause übernahm der Gast-Chor "Happy Voices" aus Sonnenbühl-Undingen mit Liedern wie "Give a little bit", "Fly me to the moon", "The Wellerman" und zuletzt "Bohemian Rhapsody" von Freddy Mercury. Dieser Chor, unter Leitung von Helmut Hauber, trug die Lieder meist a-cappella vor und brachte somit eine interessante Abwechslung in die Aufführung.

Der Abschluss des Abends wurde mit dem temperamentvollen "Siyahamba" gestaltet, einem Zulu-Song aus Südafrika, bei dem das Publikum zu den Trommelschlägen von Gottfried Süß mitklatschte. Mit intensivem Applaus und nicht ohne Zugabe endete dieser Abend.