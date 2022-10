Jettingen-Scheppach

vor 5 Min.

Container voller Hilfsgüter nach Burkina Faso verschifft

Plus Jettinger Vereine engagieren sich stark für die Menschen in dem afrikanischen Land. Was sie bis jetzt auf die Beine gestellt haben.

Die Jettinger Vereine Förderverein Kaya Emanuel und Hilfe für Burkina Faso haben in Zusammenarbeit mit der Firma Ludo Packt zum vierten Mal einen Container mit verschiedenen Hilfsgütern nach Burkina Faso verschifft. Burkina Faso liegt im Westen Afrikas und gehört zu den fünf ärmsten Ländern der Erde. Der Bedarf an humanitärer Hilfe hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

