Das Schwäbische Mariensingen ist zurück auf dem Heiligen Berg

Plus Erstmals bleiben jedoch bei der traditionellen Veranstaltung in der Wallfahrtskirche Allerheiligen viele Plätze leer. Dabei hat die Volksmusik durchaus ihren Reiz.

Die Reihe der vielfach zu hörenden Feststellungen: "Ohne Corona wäre …" ist zwar obsolet, sie ließe sich aber heuer im Hinblick auf das 48. Schwäbische Mariensingen in der Wallfahrtskirche Allerheiligen fortsetzen. Denn vermutlich erstmals in der mehr als 50-jährigen Geschichte der geistlichen Musikstunde auf dem Holga, dem "Heiligen Berg Mittelschwabens" bei Scheppach, war mehr als die Hälfte der Plätze leer geblieben, als die Burgauer Weisenbläser mit mächtigen Akkorden die Reihe der volksmusikalischen Vorträge eröffneten.