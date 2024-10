Dieb stiehlt Deko-Kürbisse in Jettingen-Scheppach

In Jettingen-Scheppach hat ein Dieb in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober Deko-Kürbisse gestohlen. Der bislang unbekannter Täter entwendete nach Angaben der Polizei zwei Kürbisse aus Porzellan, die vor einem Anwesen in der Eichendorffstraße in Jettingen aufgestellt waren. Die zwei Dekoartikel haben einen Durchmesser von 30 cm und 15 cm. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

