Drei Jugendliche beim Ladendiebstahl in Jettingen-Scheppach ertappt

Unabhängig voneinander haben drei Jugendliche Waren in Jettingen und Scheppach gestohlen. Damit müssen die Diebe jetzt rechnen.

Mit drei Jugendlichen, die unabhängig voneinander in zwei Geschäften Waren gestohlen hatten, hat es die Burgauer Polizei zu tun. Zuerst steckten zwei Jugendliche in einem Supermarkt in der Hauptstraße in Jettingen jeweils ein Päckchen Kaugummi ein. Das berichtet die Polizei Burgau. Dabei wurden sie von einer Verkäuferin beobachtet. Nach der Kasse wurden die beiden vom Personal angesprochen und die Polizei gerufen. Nach der Anzeigenaufnahme übergaben die Beamten beide ihren Eltern.

Weiterer Ladendiebstahl in Scheppach

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein Ladendiebstahl einer Schülerin angezeigt, der sich bereits am Montag ereignet hatte. Die junge Dame hatte in einem Drogeriemarkt in der Scheppacher Messerschmittstraße Kosmetikartikel in ihren Rucksack gesteckt. Beim Verlassen schlug das Warensicherungssystem am Ausgang des Marktes an. Auch hier nahmen die Beamten eine Anzeige auf. Der Wert der Artikel betrug knapp 80 Euro. (AZ)